MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Río atmosférico baña el sur de California

Por AP

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
Río atmosférico baña el sur de California

Los Ángeles, Cal.- Un sistema de tormentas inusualmente fuerte llamado río atmosférico estaba empapando el sur de California, lo que provocó alertas de inundación en áreas del condado de Los Ángeles que recientemente fueron devastadas por incendios forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles y Oxnard reportó fuertes lluvias el sábado a tasas de hasta una pulgada (2.54 centímetros) por hora en áreas costeras propensas a inundaciones repentinas

El viernes cayeron más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia sobre la costa del condado de Santa Bárbara mientras la tormenta se acercaba a Los Ángeles, y el Servicio Meteorológico Nacional instó a las personas a permanecer en interiores debido a los fuertes vientos.

La larga columna de humedad tropical que se formó sobre el océano Pacífico comenzó a empapar el Área de la Bahía de San Francisco el miércoles, y desató lluvias generalizadas sobre el sur de California el viernes y el sábado. Se pronosticaban más de 30 centímetros de nieve para la Sierra Nevada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En medio del clima tormentoso, la Patrulla de Caminos de California informó que un hombre de 71 años murió el viernes después de que su vehículo fue arrastrado por un puente inundado en el norte de California y un niño de 5 años fue arrastrado al océano por olas de 4.5 metros en un parque estatal en la costa central californiana.

