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Los rebeldes hutíes de Yemen han avanzado hacia la sede del gobierno yemení reconocida internacionalmente en la ciudad portuaria de Adén, mientras las fuerzas que los combatientes han establecido una línea fortificada para defender la ciudad, dijo el martes un funcionario militar yemení.

Los hutíes avanzaron unos 60 kilómetros (unos 37 millas) hacia Adén después de que fuerzas aliadas con el gobierno se retiraran de zonas en el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que permitió a los rebeldes consolidar su control sobre el territorio adyacente a esa vía marítima.

El coronel Majed al-Nuzaily, portavoz del ejército yemení, dijo que las fuerzas progubernamentales están ahora desplegadas al norte y al oeste de Adén "en una línea de defensa construida para detener el avance hutí".

"Adén es una línea roja", dijo durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en línea.

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En la misma sesión, el funcionario del Ministerio de Exteriores de Yemen Marwan al-Noman pidió a Estados Unidos y otros países occidentales que apoyen a la guardia costera yemení en sus esfuerzos por interceptar armas que se introducen de contrabando para los hutíes, y que proporcionen entrenamiento a las fuerzas yemeníes sobre el terreno.