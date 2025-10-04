logo pulso
Rusia ataca una red de gas en Ucrania

Por AP

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó su mayor ataque de la guerra durante la noche contra las instalaciones de gas natural operadas por el grupo estatal ucraniano Naftogaz, dijeron funcionarios el viernes.

Fueron disparados un total de 381 drones y 35 misiles contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana, en lo que los funcionarios describieron como un intento de destruir la red eléctrica ucraniana antes del invierno y desgastar a la gente por el conflicto de tres años.

“Este es un terror deliberado contra instalaciones civiles que proporcionan extracción y procesamiento de gas para la vida normal de las personas”, dijo en un comunicado Serhii Koretskyi, director general de Naftogaz. 

“No tiene ningún propósito militar. Este es otro acto de malicia rusa dirigido únicamente a interrumpir la temporada de calefacción y privar a los ucranianos de calor en invierno”.

Rusia apuntó 35 misiles, muchos de ellos balísticos, y 60 drones a las instalaciones de extracción y procesamiento de gas de Naftogaz en las regiones de Járkiv, en el noreste, y Poltava, en el centro, algunas de las cuales sufrieron daños críticos, dijo Serhii Koretskyi.

