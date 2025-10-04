logo pulso
Hunde EU otra lancha cerca de Venezuela

Por AP

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Hunde EU otra lancha cerca de Venezuela

Washington.- Estados Unidos hundió este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y las acusó de “narcoterroristas”.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó Hegseth en la red social X, donde publicó también un video del ataque.

El secretario apuntó que “el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a los estadounidenses.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, agregó Hegseth.

Este se suma a los al menos otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

