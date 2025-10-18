Rusia condena a 15 militares ucranianos

Moscú, Rusia.- Una corte del sur de Rusia condenó a 15 soldados ucranianos capturados por cargos de terrorismo tras un juicio que Kiev calificó de farsa y violación del derecho internacional.

El tribunal militar en Rostov del Don sentenció a 15 efectivos del batallón Aidar, que Moscú designó como grupo terrorista, a penas de entre 15 y 21 años de prisión. Este fue el segundo juicio masivo de prisioneros de guerra ucranianos desde marzo, cuando 23 miembros de la brigada de élite Azov fueron condenados por cargos similares en un juicio que también fue condenado por Ucrania como una violación del derecho internacional.

Cuando inició el juicio contra los miembros de Aidar en 2023, el enviado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, dijo que el proceso era “vergonzoso” y que “Rusia se está convirtiendo en criminales a aquellos que defendieron su tierra natal”.

Memorial, un destacado grupo ruso de derechos humanos, calificó a los acusados como prisioneros políticos y que que el proceso judicial violó las convenciones internacionales que protegen a los prisioneros de guerra, agregando que estaban siendo juzgados solo por haber servido en el batallón Aidar.

“Esto viola gravemente las disposiciones de la Convención de Ginebra, que prohíbe el enjuiciamiento de prisioneros de guerra únicamente por su participación en un conflicto armado”, indicó.