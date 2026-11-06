Rusia y Ucrania cruzan ataques

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Kiev, Ucrania.- Rusia y Ucrania intercambiaron ataques aéreos durante la noche, horas antes de que el jueves se reanudaran en Bruselas las conversaciones sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra y las garantías de seguridad una vez que termine el conflicto bélico.

La nueva andanada aérea rusa subrayó la magnitud de la tarea de reconstrucción, y continuaba la búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros tras un bombardeo mortífero registrado en el sur de Ucrania el lunes.

Por su parte, Ucrania lanzó cientos de drones contra objetivos rusos. El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron casi 500 drones durante la noche.

Un ataque ucraniano mató a cinco personas e hirió a otras 13 el jueves en la región ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia, según funcionarios designados por el Kremlin.

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Por su parte, los equipos de rescate continuaron buscando a más de 30 personas que se creen quedaron atrapadas en los restos de una antigua escuela y un refugio cercano alcanzado por bombas guiadas por rusas el lunes.

El ataque en Komyshuvakha, cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia, se produjo cuando los vecinos esperaban a recibir ayuda humanitaria. Fue uno de los ataques más mortíferos en la región desde la invasión rusa a gran escala hace casi cinco años.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenski dijo que se ha confirmado la muerte de 43 personas. Continuaban los esfuerzos por identificar a algunas de las víctimas mediante muestras de ADN de familiares.

Zelenski indicó en un mensaje en X que una persona que había sido reportada como desaparecida fue encontrada con vida.

Conversaciones

El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, señaló que las conversaciones comenzarán por el segundo día en la sede de la OTAN en Bruselas, centradas en la reconstrucción de posguerra, la financiación para 2027 y las garantías de seguridad respaldadas por los aliados occidentales del gobierno ucraniano.

Rustem Umerov indicó que en las conversaciones con funcionarios de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, la Unión Europea y la OTAN también participaron el Banco Mundial y el grupo de inversión estadounidense BlackRock.