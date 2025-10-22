Salvan a 80 mineros en República Dominicana

Al menos 80 mineros fueron rescatados el martes después de quedar atrapados cuando una mina colapsó parcialmente en la República Dominicana. No se reportaron heridos o fallecidos, según la agencia de Defensa Civil. Los mineros quedaron atrapados cuando colapsó una parte de una mina de zinc y cobre en Cerro de Maimón, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas.

La mina está ubicada en una zona rural al noroeste de la capital, Santo Domingo, donde los familiares esperaron ansiosamente el rescate de sus seres queridos. El ministerio había indicado anteriormente que todos los mineros se encontraban en una zona segura bajo tierra y estaban siendo sacados a la superficie.

La Corporación Minera Dominicana, una subsidiaria de la empresa australiana Perilya, tiene la concesión de la mina de Cerro de Maimón, que abarca un área de 2.245 hectáreas (5.547 acres).