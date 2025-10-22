Capturan a 3 sujetos por robo de vehículos

Agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron en diferentes acciones a tres individuos que traían vehículos robados, además se localizaron cinco unidades más en esa situación.

Uno de los hechos tuvo lugar en la colonia Los Reyes en esta capital, sitio donde fue detenido Francisco “N” de 24 años, a bordo de una camioneta Nissan línea Frontier modelo 2020, color gris, que tenía reporte de robo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Por otro lado, en el municipio de Mexquitic de Carmona, efectivos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Oscar “N” de 56 años, después de asegurarle una camioneta marca Honda, tipo CRV, que había sido hurtada en Jalisco.

Asimismo, Said “N” de 33 años, fue detenido en el municipio de Ciudad Valles, luego de ser detectado a bordo de un tráiler acoplado con dos remolques tipo caja, que tenían reporte de robo de la comunidad La Tinaja, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

A través de los diferentes operativos de búsqueda, en la colonia Lomas del Pedregal, se localizó un vehículo Mercedes modelo 2022, color blanco, hurtado en este mismo sector.

En la colonia Valle Dorado se recuperó un vehículo Chevrolet tipo Pick Up, que tenía reporte de robo en la colonia San Ángel Inn.

Una motocicleta marca Suzuki, modelo 2022, fue recuperada en la colonia Lomas de las Palmas y en este mismo sector se aseguró una motocicleta marca Bajaj, modelo 2021, que había sido hurtada de la colonia Tercera Chica. Por último, una motocicleta marca Itálika color amarillo, se ubicó en el municipio de Venado y tenía reporte de robo en la capital potosina.

Los vehículos y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público a fin de que se continuara con las investigaciones y se les definiera su situación legal.