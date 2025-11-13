Se estrella un avión militar en Georgia

Ankara, Turquía.- Las 20 personas que iban a bordo de un avión de carga militar turco que se estrelló en Georgia murieron, anunció el miércoles el ministro turco de Defensa.

El avión C-130 había despegado de Ganja, Azerbaiyán, y se dirigía de regreso a Turquía cuando se estrelló el martes en el municipio de Sighnaghi, en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán. La causa del siniestro está siendo investigada.

El personal militar formó parte de una unidad que había viajado a Azerbaiyán para participar en las celebraciones del Día de la Victoria de ese país el sábado, dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El evento conmemoró el éxito militar de Azerbaiyán sobre Armenia en 2020 por el control de la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj, un conflicto que dura casi cuatro décadas.

Un equipo turco de accidentes de 46 miembros llegó al lugar del choque y estaba inspeccionando los restos del avión, en coordinación con las autoridades georgianas. Los restos quedaron esparcidos por una llanura que incluye tierras de cultivo y está rodeada de colinas, informó desde el lugar la emisora privada turca NTV. Los escombros cayeron en varios lugares, según el informe.

