Se estrella un helicóptero de la UE; hay 4 fallecidos

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Skopie/Viena.- La misión de paz de la UE en Bosnia-Herzegovina, EUFOR, ha confirmado este jueves que varios de sus miembros han muerto al estrellarse el helicóptero italiano en el que viajaban, aunque no ha precisado el número de víctimas, que los medios locales cifran en al menos cuatro muertos.

"EUFOR puede confirmar que en el accidente ocurrido en Brcko se estrelló un CH-47 Chinook italiano de EUFOR. Como resultado de este accidente, varios miembros del personal de EUFOR perdieron trágicamente la vida y otros resultaron gravemente heridos", señala la misión en un comunicado.

El accidente se produjo hacia las 16.00 hora local (15.00 GMT) en la localidad de Gorice, cerca de la ciudad de Brcko, indica Federalna, que añade que el resto de los ocupantes fueron trasladados al hospital de la citada urbe.

El alcalde de Brcko, Sinisa Milic, confirmó poco después a la televisión RTRS de la República Srpska, el ente serbio de Bosnia-Herzegovina, las cifras de muertos y heridos.

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EUFOR señala que los servicios de emergencia están desplegados en la zona y que se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el accidente.