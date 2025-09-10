Se prepara Francia para sabotaje y violencia

PARÍS.- Las autoridades francesas se preparan para posibles actos de sabotaje y otras formas de violencia mientras prevén que decenas de millas de manifestantes respondan a llamados en línea para desestabilizar el país el miércoles, lo que podría agravar la más reciente crisis política de Francia desencadenada por el colapso del gobierno.

El movimiento “Bloquons Tout” (Bloqueemos Todo) adquirió impulso en las redes sociales y en chats encriptados durante el verano, antes de la destitución de François Bayrou como primer ministro en un voto de confianza parlamentario el lunes.

Pero su convocatoria para realizar un día de bloqueos, huelgas, manifestaciones y otros actos de protesta el miércoles ahora coincide con la búsqueda de un cuarto primer ministro en 12 meses por parte del presidente Emmanuel Macron —uno de los objetivos del movimiento—, un prolongado ciclo de inestabilidad que sacudirá a la segunda economía más grande de la Unión Europea.

Aunque aparentemente no se relaciona con las protestas previstas, el descubrimiento de cabezas de cerdo —cinco de ellas con el nombre de Macron— realizado el martes cerca de nueve mezquitas en el área de París provocó inquietud adicional y mostró posibles características de actos anteriores presuntamente vinculados a Rusia que intentan desestabilizar a Francia y otros aliados de Ucrania.

El jefe de la policía de París, Laurent Núñez, dijo que, aunque las investigaciones aún están en curso, “no podemos evitar establecer vínculos con actos anteriores que ocurrieron, a menudo de noche, y que luego resultaron ser actos de interferencia extranjera”.

Dijo que la colocación de cabezas de cerdo —cerca de cuatro mezquitas en París y cinco más en sus suburbios— parecía haber sido “realizada de forma simultánea, necesariamente por varias personas”.

Las autoridades francesas han caracterizado otros actos presuntamente vinculados a Rusia como parte de un esfuerzo sostenido para sembrar discordia, agitación y desinformación. La colocación de ataques cerca de la Torre Eiffel —algunos cubiertos con la bandera francesa y con las palabras “soldados franceses de Ucrania”— en 2024 fueron vinculadas por las autoridades francesas a los servicios de inteligencia rusos. También lo fue un ataque a un monumento del Holocausto en París, manchado con manos rojas de sangre.

Despliegue policial

“masivo”

El movimiento “Bloqueemos Todo”, que ha crecido de manera viral sin un liderazgo claro identificado, tiene una amplia gama de demandas —muchas de ellas, contra los planos presupuestarios de austeridad que Bayrou defendió antes de su caída— así como quejas más generales sobre la desigualdad. Los llamados en línea para realizar huelgas, boicots, bloqueos y otras formas de protesta han sido acompañados de llamamientos a evitar la violencia.

Autoridades francesas dijeron que no había seguras de cuántas personas podrían participar. El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, dijo que, además de las protestas pacíficas, “hay otras acciones que podrían ser mucho más intensas —bloqueos medidas, posibles actos de sabotaje, que podrían ser mucho más violentas”.

Entre los posibles objetivos estarían refinerías de petróleo, reservas de combustible.