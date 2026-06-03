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Congo busca alternativas tras cancelación partido amistoso en España

El brote de ébola en Congo y Uganda ha generado medidas restrictivas que afectan la preparación del equipo.

Por AP

Junio 03, 2026 04:57 p.m.
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      MADRID (AP) — Congo aún espera poder disputar su fogueo para el Mundial contra Chile después de que el alcalde de la ciudad española de La Línea de la Concepción denegara la autorización para el partido por preocupaciones sanitarias relacionadas con la crisis del ébola.

      La federación de fútbol de Congo manifestó que estaba en conversaciones con la federación española de fútbol y con los organismos internacionales pertinentes para encontrar soluciones.

      Las autoridades gubernamentales de la ciudad sureña de La Línea de la Concepción anunciaron la decisión de no autorizar el amistoso del próximo martes, al citar posibles riesgos para la salud vinculados a la crisis del ébola.

      Congo disputaba el miércoles otro amistoso contra Dinamarca en Lieja, Bélgica.

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      Un brote de un tipo raro del virus del ébola ha afectado a Congo y Uganda. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que se trata de una emergencia de salud pública de importancia internacional.

      Congo ya había cancelado un campamento de entrenamiento de tres días de preparación para el Mundial y una despedida prevista para los aficionados en la capital Kinshasa debido al brote en la parte oriental del país.

      Todos los jugadores de Congo y el seleccionador francés Sébastien Desabre tienen su base fuera del país centroafricano, y la mayoría juega en Francia.

      La FIFA emitió previamente un comunicado en el que indicó que estaba al tanto y vigilaba la situación relacionada con un brote de ébola, y que mantenía una comunicación estrecha con los responsables del fútbol congoleño para garantizar que el equipo estuviera informado de todas las orientaciones médicas y de seguridad.

      Congo jugará en el Grupo K en el Mundial. Debutará contra Portugal en Houston el 17 de junio.

      Los Leopardos se medirán luego a Colombia en Guadalajara el 23 de junio, y cerrarán contra Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.

      La primera clasificación de Congo a un Mundial desde 1974, cuando se llamaba Zaire, desató escenas de júbilo en todo el país, que ha sido golpeado por décadas de conflicto.

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