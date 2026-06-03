Precio del petróleo sube por tensiones entre EE.UU e Irán
El mercado bursátil de EE.UU frenó su racha récord con caídas en principales índices.
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NUEVA YORK (AP) — Los precios del petróleo subíeron tras las más recientes amenazas al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y las acciones en Estados Unidos bajaron de sus récords recientes.
El S&P 500 bajó 0,7% el miércoles desde su máximo histórico y puso fin a una racha de nueve jornadas consecutivas al alza.
El promedio industrial Dow Jones cayó 1,2%, y el compuesto Nasdaq se hundió 0,9%.
Los precios del petróleo subieron aproximadamente 2% después de que tanto Estados Unidos como Irán dijeron que lanzaron represalias por ataques o intentos anteriores.
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Los rendimientos del Tesoro también subieron en el mercado de bonos para aumentar aún más la presión sobre las acciones. Las acciones estadounidenses más pequeñas registraron las pérdidas más pronunciadas.
Lo que pesó sobre el mercado fue un alza de 1,9 % en el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, que lo devolvió a 97,81 dólares. Subió después de que Estados Unidos e Irán dijeron que lanzaron represalias por ataques o intentos anteriores.
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