FBI mata a hombre que retuvo rehenes en California

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Un hombre fue abatido por el FBI la madrugada del miércoles después de mantener a 10 empleados escolares como rehenes y advertir que se había amarrado explosivos a sí mismo y a algunos de los cautivos dentro de un edificio de oficinas en el sur de California, informó la policía.

Las autoridades irrumpieron en el edificio en el centro de Bakersfield durante la noche, poniendo fin al enfrentamiento de casi 16 horas durante el cual el sospechoso ató a la mitad de los rehenes, informó la policía.

Los rehenes —empleados de la Oficina del Superintendente de Escuelas del Condado de Kern— fueron encontrados ilesos dentro del edificio que también alberga un banco, indicó el subjefe de policía de Bakersfield Jeremy Blakemore.

"Durante toda la noche sus familias se preguntaron si volverían a verlos, pero estamos muy agradecidos por el resultado", declaró Blakemore durante una conferencia de prensa el miércoles.

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Anthony Scott Searles-Harris, de 41 años, fue abatido alrededor de las 4:20 a.m., según Sid Patel, agente especial a cargo en la oficina de campo del FBI en Sacramento. Era un veterano del Ejército que fue dado de baja deshonrosamente, tenía un historial de problemas con las fuerzas del orden y era un delincuente sexual registrado, dijeron autoridades.

Searles-Harris dijo a la policía que tenía una bomba después de atrincherarse en el segundo piso del edificio, indicó Blakemore. Las autoridades estaban probando los dispositivos que Searles-Harris dijo que eran bombas pero no parecen ser motivo de preocupación, indicó Patel.

Una de las rehenes pudo comunicarse con las fuerzas del orden usando su teléfono hasta que se le agotó la batería, sostuvo Patel. Era diabética y no tenía su medicamento por lo que los funcionarios sabían que estaba en riesgo, señaló.

"Estoy seguro de que habrá cicatrices mentales con las que vivirán, y tendremos a nuestro especialista en víctimas para ayudarlos", afirmó Patel.

Aunque las autoridades declinaron mencionar el motivo del enfrentamiento, Blakemore dijo que algunas de las exigencias de Searles-Harris incluían pedir materiales de su caso anterior.

"Tenía preocupaciones relacionadas con cómo se había manejado su caso anterior y cuáles fueron las consecuencias de eso, la sentencia y ese tipo de cosas", señaló Blakemore, sin especificar detalles.

Registros del Departamento de Justicia de California y de los tribunales muestran que Searles-Harris estaba en el registro estatal de delincuentes sexuales debido a condenas en 2014 por delitos sexuales relacionados con un menor de 14 años. Esos registros muestran que fue liberado de prisión en 2018.

Funcionarios del FBI revelaron que Searles-Harris sirvió alrededor de un año en el Ejército antes de ser dado de baja deshonrosamente en 2007 por ausentarse sin permiso.

Registros judiciales en el condado de Kern, California, muestran que Searles-Harris presentó una petición para prevenir la violencia doméstica, y estuvo involucrado en procedimientos de divorcio que comenzaron en 2009 y mencionan a un niño pequeño, así como una disputa por la tutela años después en la que figuraba como objetor.

Durante la conferencia de prensa, Blakemore señaló que estaba al tanto de videos que Searles-Harris aparentemente había publicado criticando a la policía y afirmando que era inocente de sus condenas anteriores por delitos sexuales. Afirmó que los videos estaban siendo revisados, pero que el departamento no tenía planes de investigar las afirmaciones de inocencia.

No estaba claro por qué Searles-Harris apuntó contra la oficina del distrito escolar.

"Lo que ocurrió fue sin duda una experiencia terriblemente aterradora e inquietante, y la compostura que nuestros empleados demostraron durante toda la odisea de 16 horas fue extraordinaria", expresó en un comunicado John Mendiburu, el superintendente de escuelas del condado.

El enfrentamiento en el centro de Bakersfield comenzó a primera hora de la tarde del martes, cuando los agentes respondieron a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank, un edificio de oficinas de cuatro pisos con ventanas de vidrio oscuro, en la ciudad de unos 380.000 residentes a unos 160 kilómetros (100 millas) al noreste de Los Ángeles.

El equipo de negociación de crisis del departamento de policía habló con Searles-Harris por teléfono y finalmente dos rehenes fueron liberados la noche del martes.

Edificios cercanos, incluido el Ayuntamiento y la sede de la policía que están a solo una cuadra, fueron evacuados y algunas carreteras se cerraron temporalmente durante la situación de rehenes.

Más de 100 miembros del personal del FBI ayudaron, incluidos dos equipos SWAT, técnicos en explosivos y equipos de negociación de crisis, apuntó Patel. Un equipo de rescate de rehenes fue desplegado desde su sede en la Costa Este, señaló.

Jacob Davidson, un livestreamer conocido como Dad's Gone Live, estaba a una cuadra del edificio cuando empezó a recibir llamadas sobre la amenaza de bomba.

Vio a los policías entrar por la parte trasera del edificio, y su transmisión en vivo captó a través de una ventana a una mujer meciéndose de un lado a otro antes de agacharse por debajo de la ventana. Más tarde, se pudieron ver dos manos moviéndose.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Rebecca Boone en Boise, Idaho; Hallie Golden en Seattle; Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire y Claudia Lauer en Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.