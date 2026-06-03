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Ciencia y Tecnología

NASA declara muerta nave Maven en Marte tras seis meses de silencio

La nave Maven dejó de transmitir en diciembre y la NASA confirma que no puede recuperarse.

Por El Universal

Junio 03, 2026 05:04 p.m.
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NASA declara muerta nave Maven en Marte tras seis meses de silencio
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      Tras seis meses de silencio, la NASA declaró muerta a su nave Maven, a la que había enviado a Marte para estudiar la atmósfera del planeta rojo.

      La agencia espacial confirmó el miércoles que la misión había terminado tras más de una década de observaciones.

      "El equipo realmente experimentó la pérdida de un ser querido con el fin de la misión aquí", declaró el gerente del proyecto de la NASA, Mike Moreau.

      Lanzada en 2013 para estudiar desde la órbita la atmósfera del planeta rojo, Maven misteriosamente dejó de transmitir a principios de diciembre después de pasar detrás de Marte. Los datos indican que la nave entró en un giro rápido, lo que alteró su órbita y agotó sus baterías.

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      Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año concluyó que la nave es inútil y no puede recuperarse. Probablemente permanecerá en órbita otros 50 a 100 años antes de estrellarse contra el planeta, sin representar ningún problema para otras naves espaciales. Continúa una investigación sobre qué causó el problema.

      Además de estudiar el clima marciano y observar el año pasado un cometa interestelar errante, Maven ayudó a retransmitir información de los exploradores Curiosity y Perseverance en la superficie. Funcionarios de la NASA apuntaron que otras cuatro naves espaciales alrededor de Marte —dos satélites estadounidenses y dos europeos— asumirán la carga, sin que se pierdan los datos de los exploradores.

      "El equipo sin duda está destrozado por esto, pero al mismo tiempo estamos increíblemente orgullosos de la ciencia que hemos logrado en la última década", indicó la científica principal de Maven, Shannon Curry, de la Universidad de Colorado Boulder.

      La nave avanzó la comprensión de los científicos sobre la atmósfera marciana y su evolución, Curry señaló.

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