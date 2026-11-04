Cae menor con decenas de dosis de marihuana y "cristal"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Martín Chalchicuautla.- Un adolescente fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente le encontraron en su poder varias dosis de sustancias con características similares a las drogas conocidas como "cristal" y marihuana.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), el aseguramiento se realizó durante los operativos de seguridad y vigilancia que se mantienen activos en la región Huasteca para prevenir y combatir actividades delictivas.

Durante una de estas intervenciones, los agentes estatales detectaron al menor de edad y, tras efectuar una revisión, le aseguraron múltiples dosis de una sustancia granulada con características similares al "cristal", así como porciones de hierba verde y seca con apariencia de marihuana.

Ante esta situación, los oficiales procedieron a su detención y al aseguramiento de las sustancias, para dar seguimiento al procedimiento legal correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia estatal no precisó la edad del adolescente, su identidad ni la localidad donde ocurrió la intervención.