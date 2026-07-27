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Sigue andanada de misiles rusos en Kiev

Provocaron incendios e hirieron al menos a tres civiles tras el ataque

Por AP

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Sigue andanada de misiles rusos en Kiev
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      KIEV, Ucrania.- Misiles balísticos rusos impactaron Kiev en las primeras horas del domingo, provocaron incendios e hirieron al menos a tres civiles, mientras que ataques en otras partes de Ucrania más tarde mataron al menos a dos personas, informaron funcionarios locales.

      Los ataques se producen mientras los exitosos ataques ucranianos con drones han frenado los avances del ejército ruso en una campaña ampliada dentro de Rusia que ha estado causando escasez de combustible y aumentando la presión sobre Vladímir Putin.

      En el este de Ucrania ocupado por Rusia, las autoridades instaladas por el Kremlin afirmaron que un ataque ucraniano con drones había matado a cuatro civiles en la ciudad de Horlivka. Según Iván Prikhodko, el alcalde de la ciudad designado por Rusia, la ciudad había estado bajo fuego desde el domingo.

      Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas rusas derribaron durante la noche 133 drones ucranianos sobre Rusia, el mar Negro y Crimea, la península que Moscú fue anexionada por la fuerza de Ucrania en 2014.

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      Ataques rusos incendian edificio en Kiev

      Las explosiones sacudieron Kiev en las primeras horas del domingo y la caída de escombros provocó un incendio en un edificio de gran altura cerca del centro histórico, según el alcalde Vitali Klitschko.

      En otras zonas de la capital, la caída de escombros en edificios, automóviles y estacionamientos, añadió Klitschko. Indicó que tres personas resultaron heridas, y que una necesitó tratamiento hospitalario.

      El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy advirtió en su mensaje vespertino del viernes que según evaluaciones de inteligencia, Rusia está preparando misiles para un gran ataque, probablemente en las próximas 48 horas.

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