Sin control aún, fuego en Francia

París, Fra.- El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado unas 16,000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado, aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, indicaron este jueves las autoridades.

Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio.

El incendio, que el primer ministro, François Bayrou, consideró de “una importancia inédita”, provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2.000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se incorporaron este jueves a las labores de extinción.

Además de una persona fallecida -una mujer de unos 60 años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, puntualizó que ya no hay personas en paradero desconocido.

“Este incendio es un ogro”, señaló el subprefecto, que pidió seguir las consignas de seguridad en la zona para no obstaculizar la labor de los bomberos, como quedarse en el domicilio a menos que haya orden de evacuar.

Respecto a la ola de calor que se avecina en Francia a partir de este viernes, tanto el subprefecto de Narbona como Christophe Magny, responsable de los bomberos, recordaron que los riesgos de fuegos forestales se multiplican con la denominada regla de los tres 30, es decir, cuando se conjugan un nivel de humedad inferior al 30% y temperaturas superiores a los 30 grados.