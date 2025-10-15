Golpea Rusia un hospital ucraniano

KIEV, Ucrania.- Las fuerzas rusas lanzaron potentes bombas planeadoras y drones contra la segunda ciudad más grande de Ucrania en ataques nocturnos, que alcanzaron un hospital e hirieron a siete personas, dijo un funcionario el martes, mientras la ayuda militar europea para Kiev caía limitada y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se preparaba para pedir misiles Tomahawk a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El ataque ruso en Járkiv, en el noreste de Ucrania, golpeó el hospital principal de la ciudad, lo que obligó a evacuar a 50 pacientes, afirmó el jefe regional, Oleh Syniehubov. Los principales objetivos del ataque fueron instalaciones energéticas, señaló Zelenskyy, sin dar detalles sobre lo que fue alcanzado.

“Cada día, cada noche, Rusia ataca plantas de energía, líneas eléctricas y nuestras instalaciones de gas (natural)”, dijo Zelenskyy en Telegram.

Los ataques rusos de largo alcance contra la red eléctrica de su vecino forman parte de una campaña desde que Moscú lanzó una invasión a gran escala en febrero de 2022 para deshabilitar el suministro de energía de Ucrania, negando a los civiles calefacción y agua corriente durante el crudo invierno.

El líder ucraniano instó a los países extranjeros a ayudar a frenar los ataques de largo alcance de Rusia proporcionando más sistemas de defensa antiaérea para el país, que es casi del tamaño de Texas y difícil de defender completamente desde el aire.

“Contamos con las acciones de Estados Unidos y Europa, el G7, todos los socios que tienen estos sistemas y pueden proporcionarlos para proteger a nuestra gente”, dijo Zelenskyy. “El mundo debe obligar a Moscú a sentarse a la mesa para negociaciones reales”.

Pero los últimos datos sobre la ayuda militar extranjera a Ucrania mostraron una fuerte caída en la ayuda reciente.

La ayuda militar en julio y agosto se desplomó un 43% en comparación con la primera mitad del año, dijo el martes el Instituto Kiel de Alemania, que rastrea el apoyo a Ucrania.

La caída ocurrió después de la creación de un fondo que agrupa contribuciones de miembros de la OTAN, excepto EU, para comprar armas, municiones y equipos estadounidenses para Ucrania. El arreglo financiero se conoce como la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania.