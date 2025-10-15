logo pulso
Responde Pakistán a “fuego no provocado”

Por AP

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
PESHAWAR, Pakistán.- Fuerzas paquistaníes y afganas se enfrentaron en una remota región fronteriza, y la prensa estatal de Pakistán acusó a las tropas afganas de abrir fuego “sin provocación”,  fue repelido.

Las fuerzas paquistaníes respondieron, dañando tanques y puestos militares afganos, según la televisión paquistaní y dos funcionarios de seguridad, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa.

Tahir Ahrar, portavoz adjunto de la policía en la provincia de Jost en Afganistán, confirmó los enfrentamientos pero no proporcionó más detalles.

Esta es la segunda vez esta semana que ambos lados intercambian disparos a lo largo de su extensa frontera.

Las fuerzas afganas y los talibanes paquistaníes abrieron fuego conjuntamente contra un puesto paquistaní “sin provocación”, lo que dio pie a lo que los medios describieron como una “fuerte respuesta” de las tropas paquistaníes en Kurram, un distrito en la provincia de Jaiber Pajtunjuá.

El ejército de Pakistán también destruyó una extensa instalación de entrenamiento de los talibanes paquistaníes.

