Choque deja con varias lesiones a un motociclista

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CIUDAD VALLES.- Un motociclista cruzó sin precaución el Libramiento Poniente y fue embestido por una camioneta, por lo que resultó con múltiples lesiones.

La mañana de este miércoles, Marcelino Hernández, de 45 años de edad, vecino del ejido La Subida, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja en el cruce del libramiento y la carretera Valles-La Lima, frente al antiguo basurero.

De acuerdo con la información recabada, Marcelino circulaba por la carretera estatal Valles-La Lima, con dirección de la zona Tének hacia la zona centro.

Sin embargo, al intentar cruzar el libramiento, aparentemente no tomó las precauciones necesarias y le cortó la circulación al conductor de una camioneta Kia gris, quien no alcanzó a frenar y chocó contra la motocicleta.

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Debido al fuerte impacto, Marcelino sufrió una probable fractura en una pierna y raspones en varias partes del cuerpo, motivo por el cual tuvo que ser trasladado a un hospital.

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y, aunque aparentemente no tuvo responsabilidad en el accidente, se comprometió a cubrir los gastos médicos y parte de los daños materiales.

Por el lugar pasaban oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes apoyaron con las labores de vialidad y fueron testigos del acuerdo entre los involucrados.