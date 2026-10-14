¿Te dicen que tienen a un familiar retenido?

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) alertó a las y los potosinos sobre el secuestro virtual, una modalidad de extorsión telefónica en la que presuntos delincuentes buscan generar miedo y confusión para obtener dinero.

El engaño puede comenzar con una llamada en la que aseguran que un familiar está retenido o en peligro, o que vigilan un domicilio o negocio.

"Si recibes una llamada de este tipo, no confirmes nombres, domicilios ni datos personales, ni sigas instrucciones para trasladarte a otro lugar o permanecer incomunicado", dijo la FGE.

Toma en consideración, las siguientes medidas de prevención:

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· Mantén la calma y termina la comunicación. No permitas que te mantengan en la línea mediante amenazas.

· Bloquea el número telefónico desde el que te contactaron.

· No apagues tu teléfono y evita responder llamadas o mensajes de números desconocidos.

· Avisa a otros integrantes de tu familia para que conozcan la situación y eviten responder o proporcionar información.

· Denuncia al 089

De manera coordinada, la FGE informó que trabaja con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) para fortalecer la prevención, atención e investigación de este tipo de delitos, protegiendo el patrimonio e integridad de la sociedad.