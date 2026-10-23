Suman siete petroleros dañados en Ormuz

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Tel Aviv, Israel.- Siete petroleros se incendiaron o resultaron dañados en el estrecho de Ormuz durante la noche tras ser alcanzados por Irán o chocar con minas navales, afirmó Teherán el jueves, una cifra muy alta en un clima de tensión por temores a que se reanude la guerra total.

Quedan pocos días para las reñidas elecciones de Israel, en las que el primer ministro Benjamin Netanyahu podría perder el poder, y se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes en Estados Unidos, en las que los altos precios vinculados a la guerra han desatado la ira de los votantes, y se teme una reanudación de los enfrentamientos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La televisora estatal iraní reportó los ataques más recientes contra barcos, que AP no pudo confirmar de manera independiente. El reporte citó a la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que volvió a amenazar con atacar bases militares estadounidenses en la región si Washington sigue ayudando a guiar a los mercantes a través del estrecho.

El informe no mencionó víctimas. Irán sigue afirmando que controla la vía marítima, un punto central de presión en cualquier conversación con Estados Unidos sobre la guerra.

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Los petroleros siguen transportando combustible a través del estrecho de Ormuz bajo protección militar estadounidense pese al reciente aumento de los feroces ataques.