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Tifón Champi categoría 5 avanza en mar de Filipinas

Gobernadores de Guam y Marianas del Norte solicitaron emergencia; FEMA ofrece apoyo federal para la respuesta.

Por AP

Octubre 19, 2026 10:07 a.m.
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Tifón Champi categoría 5 avanza en mar de Filipinas
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      MIAMI (AP) — El tifón Champi se ha desplazado del Pacífico occidental al mar de Filipinas y se ha convertido en un súper tifón de categoría 5, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

      Avance del tifón Champi en mar de Filipinas

      Registraba vientos máximos sostenidos de 258 kilómetros por hora (160 millas por hora) hacia la tarde del lunes, hora de Asia, y no estaba cerca de tierra.

      Champi pasó antes cerca de Guam. Los gobernadores de Guam y de las islas Marianas del Norte solicitaron declaraciones de emergencia por desastre el viernes.

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      Respuesta oficial y asistencia federal

      El presidente estadounidense Donald Trump aprobó la declaración de emergencia para Guam. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) indicó que había asistencia federal disponible para el territorio a fin de complementar las labores de respuesta local.

      Se cerraron aeropuertos, puertos y algunas instalaciones de salud en los territorios. Es poco probable que los suministros de ayuda lleguen a las islas antes de tres a cinco días, informó la FEMA el sábado.

      Mientras tanto, el exhuracán Trudy se debilitó a tormenta tropical a primeras horas del lunes después de azotar partes de la costa del Pacífico mexicano con lluvias y vientos.

      La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 100 km/h (60 millas por hora) y se desplazaba hacia el oeste a 9 km/h (6 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

      Trudy se alejaba de la costa, y se espera que su centro pase al sur de la península de Baja California el lunes y martes.

      Es posible que se registren más lluvias en la región, donde el suelo se encuentra saturado por tormentas sucesivas.

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