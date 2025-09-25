Tiroteo en ICE en Dallas; un detenido muere

Dallas, Texas.- Un individuo disparó el miércoles con un rifle desde un techo cercano hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, matando a un detenido e hiriendo a otros dos en una camioneta de transporte antes de quitarse la vida, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado por un funcionario policial como Joshua Jahn, de 29 años. El funcionario no podía divulgar públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Por ahora, se desconoce el motivo exacto del ataque. El jefe del FBI, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala encontrada en el lugar de los hechos con las palabras “ANTI-ICE” escritas aparentemente con marcador.

El ataque es el asesinato público más reciente dirigido en Estados Unidos, y ocurre dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un hombre armado con un rifle desde un techo.

“El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo una camioneta en el estacionamiento donde las víctimas fueron baleadas”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. Los detenidos que sobrevivieron estaban en condición crítica en un hospital, señaló el DHS.

Edwin Cardona, un inmigrante de Venezuela, relató que estaba entrando al edificio del ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 am cuando escuchó disparos.

Un agente reunió a las personas que estaban dentro del edificio, las llevaron a un área segura y les explicaron que había un tirador activo en la zona, contó Cardona.

La instalación del ICE está sobre la Interestatal 35 Este, al suroeste de Dallas Love Field, un aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth.