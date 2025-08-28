Tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Minneapolis.- Una persona armada con un fusil abrió fuego el miércoles a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis y baleó a niños que celebraban una misa durante la primera semana de clases, matando a dos de ellos e hiriendo a 17 personas en un acto de violencia que el jefe de policía calificó de “absolutamente incomprensible”.

Armado con un fusil, una escopeta y una pistola, Robin Westman, de 23 años, se acercó al costado de la iglesia y disparó decenas de veces a través de las ventanas hacia los menores durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación poco antes de las 8:30 de la mañana, informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en conferencias de prensa. Añadió que el perpetrador posteriormente se quitó la vida.

Los niños que fallecieron tenían 8 y 10 años. Otros 14 niños y tres feligreses ancianos resultaron heridos, pero se espera que sobrevivan, indicó O’Hara.

El director del FBI, Kash Patel, señaló en la red social X que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo local y como un crimen de odio hacia los católicos.

“La crueldad y cobardía de disparar hacia una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, señaló O’Hara e indicó que los jóvenes que resultaron heridos tienen entre 6 y 15 años. Añadió que se colocó una tabla para bloquear algunas de las puertas laterales y que las autoridades encontraron una bomba de humo en el lugar.

Funcionarios federales se refirieron a Westman como transgénero, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lamentó el odio dirigido hacia “nuestra comunidad transgénero”. La identidad de género de Westman no estaba del todo clara.

En 2020, un juez aprobó una petición firmada por la madre de Westman en la que solicitaba un cambio de nombre de Robert a Robin, diciendo que la solicitante “se identifica como mujer y quiere que su nombre lo refleje”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, lamentó que los niños que apenas comenzaban el año escolar “fueron recibidos con maldad, horror y muerte”.

Él y el presidente Donald Trump ordenaron izar las banderas a media asta en edificios estatales y federales, respectivamente, y la Casa Blanca informó que ambos funcionarios sostuvieron una conversación telefónica. El gobernador fue el candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones del año pasado contra el compañero de fórmula de Trump, el actual vicepresidente JD Vance.