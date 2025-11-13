Tormenta solar crea coloridas auroras

Nueva York.- Tormentas solares generaron coloridas auroras boreales en lugares inesperados en Estados Unidos, y podrían ocurrir más.

Meteorólogos espaciales confirmaron que las tormentas alcanzaron niveles severos el pasado martes, provocando vibrantes auroras que se alcanzaron a ver en estados del sur, como Kansas, Colorado y Texas.

Hubo algunos impactos en las comunicaciones GPS y la red eléctrica, expresó Shawn Dahl de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

En los últimos días, el Sol ha emitido varias explosiones de energía llamadas eyecciones de masa coronal. Dos han llegado a la Tierra, y al menos una más está en camino y podría llegar en algún momento el miércoles.

Los expertos piensan que esta explosión solar podría ser la más energética de las tres y han emitido una alerta de tormenta severa. Qué tan brillantes sean las auroras y qué tan al sur sean visibles dependerá de cuándo llegue la explosión y cómo interactúe con el campo magnético y la atmósfera de la Tierra.

Las también llamadas luces del norte y del sur son comúnmente visibles cerca de los polos. Pero los observadores dicen que las luces están llegando más adentro de Estados Unidos y Europa porque el Sol está pasando por un cambio importante.