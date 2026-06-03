Perros ayudan a niños a reducir estrés hospitalario

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pediátricos han recibidocomo parte de una estrategia complementaria para fortalecer el bienestar emocional, disminuir el estrés hospitalario y humanizar la atención que reciben niñas, niños y adolescentes durante procesos médicos.Las terapias llamadas "" son implementadas en el(INP), en colaboración con el Centro de Actividades y Terapias Asistidas con Caninos (), organización que trabaja con instituciones de salud facilitando perros cuidadosamente seleccionados y entrenados para garantizar intervenciones seguras, confiables, controladas y adecuadas para pacientes pediátricos.La encargada del programa,, explicó que lasno sustituyen tratamientos médicos, de enfermería o rehabilitación, sino que funcionan comoque favorecen el estado emocional de los pacientes, además de la salud mental y facilitan diversos procedimientos hospitalarios."En los pacientes disminuye su estrés y angustia al ver algo que les agrada y que no es habitual en un entorno hospitalario, permitiendo que los procedimientos sean más fáciles de realizar y que la experiencia de hospitalización sea menos complicada", apuntó.La especialista destacó que el programa ha generadoen el estado de ánimo, la ansiedad y la rehabilitación infantil, además de motivar a pacientes a comer, caminar y participar en actividades terapéuticas, ya que los canes también intervienen en talleres de, como el de gateo, en el que funcionan como un estímulo emocional y motivador para favorecer el desarrollo de habilidades motoras de manera más dinámica y amigable."El hecho de que un, quiera comer, caminar o pierda el miedo a su estancia hospitalaria gracias a la presencia de los perros impacta directamente en suy favorece incluso la adherencia a los tratamientos", subrayó.Añadió que el llamado "" se ha convertido en una jornada esperada tanto por pacientes como por personal médico y de enfermería, en la que alrededor dellegan a las instalaciones del Instituto y permanecen de"Los perros también ayudan al. Desde vigilantes y personal de limpieza hasta médicos y residentes pueden beneficiarse de estas intervenciones, ya que ayudan a disminuir el estrés relacionado con las", comentó la especialista.Por su parte, la directora delseñaló que lasoperan bajo estrictos, que incluyen vacunación, desparasitación periódica, sanitización antes de ingresar a las áreas hospitalarias y medidas de higiene para pacientes, familiares y personal médico antes y después de cada interacción.Subrayó que, pese a la preocupación inicial sobre posibles riesgos sanitarios, los hospitales participantes como el(INP), no han reportado incrementos encon la presencia de los canes.Además, indicó que los perros son entrenados desde temprana edad para adaptarse a distintos, sonidos, olores y equipos médicos, con el objetivo de garantizary adecuadas para pacientes pediátricos.