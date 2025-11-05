Transportistas hacen nuevo paro en Perú

LIMA.- Los transportistas del servicio urbano volvieron a paralizar el martes en la capital del Perú para protestar por la ola de inseguridad ciudadana en el país y exigir acciones más contundentes por parte del gobierno del presidente interino José Jerí.

Por su parte, el mandatario ofreció redoblar la presencia policial e impulsar operativos mejores focalizados y leyes que endurezcan penas contra la delincuencia en un esfuerzo por aplacar las protestas.

Al menos 8.000 unidades de transporte urbano pararon el servicio en Lima y la ciudad portuaria del Callao, informó el vocero del gremio Transportistas Unidos, Martín Ojeda. Se estimó que sólo unos 300 autobuses habrían logrado circular en medio de los bloqueos.

Los organizadores del paro dijeron que la medida es una manifestación de duelo por los transportistas asesinados en lo que va del año. “Con miedo no se conduce un país”, “En casa me esperan, no me mates”, “Si tocan a uno, responden todos”, fueron algunas lemas en carteles colocados sobre autobuses paralizados en las vías.

De acuerdo con datos de la policía hasta octubre más de 80 conductores han sido asesinados en casos relacionados con extorsión, mientras que cada día las autoridades reciben unas 75 denuncias por ese delito.

En octubre, el Congreso peruano destituyó a la entonces mandataria Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral” en medio del descontento por la crisis de inseguridad y designó a Jerí, líder del Legislativo, como el mandatario interino, quien no ha podido calmar las protestas a pesar de ordenar un estado de emergencia el mes pasado para afrontar la crisis.

El martes en medio del paro en Lima, Jerí se acercó a transportistas que se concentraban en un punto a poco más de un kilómetro del Palacio de Gobierno y del Congreso.

“Vamos a tomar… una estrategia mucho más contundente… contra la delincuencia”, les dijo el gobernante a los transportistas. “Señor presidente, no hable, actúe”, le replicaron algunos de los manifestantes.

“Hemos dejado bien en claro que, con la actualización del estado de emergencia que se está haciendo y que incluye muchas de las medidas que los transportistas plantean como redoblar la presencia policial en las calles, vamos a tener un estado de emergencia más robusto”, aseguró Jerí luego a la prensa.