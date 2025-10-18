Trump confía en fin de guerra Ucrania-Rusia

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el viernes a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, que se inclina por no venderle misiles Tomahawk de largo alcance, mientras ofrece optimismo de que la guerra se enfila hacia un final que mitigaría la necesidad de la poderosa arma.

Al inicio de conversaciones en la Casa Blanca, Zelenski dijo que tenía una “propuesta” en la que Ucrania podría proporcionar a Estados Unidos sus avanzados drones, mientras que Washington vendería a Kiev los misiles de crucero Tomahawk que los funcionarios ucranianos dicen necesitar para motivar al presidente ruso Vladímir Putin a tomarse en serio las conversaciones de paz.

Pero Trump dijo que era reticente a recurrir al inventario estadounidense, lo que representa un cambio después de insinuar durante días que estaba considerando seriamente enviar los misiles para ayudar a Ucrania a repeler la invasión de Rusia.

“Tengo la obligación también de asegurarme de que estamos completamente abastecidos como país, porque nunca se sabe lo que va a pasar en la guerra y la paz”, añadió Trump. “Preferiríamos mucho más que no necesitaran los Tomahawks. Preferiríamos mucho más que la guerra terminara, para ser honestos”.

Después de la reunión, Donald Trump instó a Kiev y Moscú a “detenerse donde están” y poner fin a la guerra.

“Ya se ha derramado suficiente sangre, y las fronteras territoriales han sido definidas por la guerra y el valor”, comentó Trump en una publicación en Truth Social. “Deberían detenerse donde están. Que ambos clamen victoria; que la historia decida”.

Zelenski felicitó a Trump por el acuerdo de alto el fuego en Gaza de la semana pasada, y dijo que el mandatario estadounidense ahora tiene “impulso” para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania. “Tiene una gran oportunidad para terminar esta guerra”, comentó el presidente Zelenski.

El cambio de retórica de Trump sobre los Tomahawks es ciertamente decepcionante para los ucranianos.

En los últimos días, Trump había mostrado disposición a vender los Tomahawks a Ucrania, a pesar de que Putin advirtió que esa medida tensaría aún más las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin.