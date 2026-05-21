WASHINGTON, EU, mayo 21 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense,

, reiteró su deseo de discutir la

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a Taiwán con el presidente de la isla,, rompiendo un tabú: sería la primera conversación directa conocida entre los máximos líderes de ambas partes desde que Washington decidió transferir todas las relaciones diplomáticas de Taipéi a, en 1979.Durante suen la Casa Blanca,mantuvo una reunión con la entonces presidenta taiwanesa, lo cual provocó unainmediata y furiosa por parte de China, lo que llevó al magnate a comprender que el asunto no era algo que debiera tomarse a la ligera.A menos que eldé su improbable consentimiento, ya sea explícito o tácito, a la posibilidad de un diálogo, e incluso si el magnate veta la transacción de 14.000 millones de dólares ya autorizada por el Congreso estadounidense, el episodio pondría en peligro el clima deestablecido por la visita dea China con el presidente de ese país,En esa ocasión, el líder chino planteó Taiwán y lacomo el tema principal de la conversación, llegando incluso a preguntar directamente -como relató posteriormente el magnate- si Estados Unidos intervendría militarmente para defender la isla.Así, por un lado, Lai aseguró que estaría encantado de discutir el asunto con, recordando que Taipéi está comprometido con el mantenimiento del statu quo en el estrecho de Taiwán y que es China quien perturba la paz y la estabilidad.Por otro lado,manifestó su firme oposición a los intercambios oficiales entre Washington y Taipéi, así como a laestadounidenses a la isla."China insta a Estados Unidos a implementar el importante consenso alcanzado en la reunión entre los jefes de Estado chino y estadounidense, a cumplir sus compromisos y declaraciones, y a abordar la cuestión de Taiwán con la", declaró con vehemencia el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores,Al finalizar su visita a China,insinuó que laa Taiwán podría utilizarse comocon, que reclama la isla como parte "sagrada" e "inalienable" de su territorio, para reunificarla, incluso por la fuerza, si fuera necesario."Los chinos son muy conscientes de que el presidenteno detendrá laa Taiwán, pero su objetivo final es retrasar el anuncio de otroimportante hasta después de la visita de Estado dea Washington, prevista para finales de septiembre", señaló, antiguo experto de la CIA en China."Esto no es tanto una prueba del compromiso decon la defensa de Taiwán, sino más bien un intento de evitarle a Xi cualquier bochorno", añadió Wilder en la red social X.Mientras tanto,desplegó otras herramientas para aumentar la: según el Financial Times, pospuso la visita prevista para este verano (boreal) del máximo responsable político del Pentágono,, a la espera de la decisión desobre las armas.