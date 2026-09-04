Hidalgo reduce deuda y mejora seguridad: informe de Julio Menchaca

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PACHUCA, Hgo., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, Julio Menchaca Salazar señaló que la inversión, la seguridad y la obra pública han sido ejes de su administración, por lo cual se han concretado proyectos de inversión por 147 mil millones de pesos, se ha reducido en 42 por ciento la deuda pública y se han destinado 25 mil millones de pesos a obra pública.

Avances en seguridad y combate a la corrupción

El gobernador hidalguense sostuvo que Hidalgo atraviesa una etapa de transformación económica y social, con indicadores que, aseguró, reflejan una mejora en las condiciones de vida de los habitantes de la entidad.

Ante representantes federales, estatales y municipales, Julio Menchaca destacó que existe una cartera de proyectos federales que incluye dos trenes, infraestructura carretera, vivienda y saneamiento.

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También informó de los avances en seguridad, al afirmar que Hidalgo se encuentra entre las 10 entidades más seguras del país, con una reducción de delitos de alto impacto y acciones de combate al robo de hidrocarburos, que han permitido el aseguramiento de 7 millones de litros de combustible.

Asimismo, refirió que, en el ranking de competitividad, Hidalgo avanzó 11 posiciones y pasó del lugar 25 al 14, además de que se han invertido 163 millones de pesos para fortalecer los parques industriales.

Uno de los puntos en los que hizo énfasis fue la deuda pública, ya que destacó que el manejo de las finanzas estatales ha permitido reducirla de 3 mil 906 millones de pesos a 2 mil 274 millones, es decir, una disminución de 42 por ciento.

En el combate a la corrupción, el mandatario estatal indicó que se han iniciado 95 carpetas de investigación por presuntos hechos delictivos, las cuales han derivado en la vinculación a proceso de 25 exfuncionarios y 10 exalcaldes.

Además, se incorporaron al patrimonio público 386 inmuebles con un valor superior a mil 200 millones de pesos.

Inversión en justicia, empleo y educación

En materia de justicia, resaltó que se desarticularon 50 células delictivas. También se invirtieron 750 millones de pesos en un centro de datos, infraestructura forense, vehículos tácticos, drones y equipo especializado.

Indicó que se practicaron mil 298 cateos y 2 mil 490 personas fueron vinculadas a proceso.

En materia de empleo, el gobernador destacó que se han creado más de 39 mil nuevos puestos de trabajo durante esta administración y se ha impulsado el empleo mediante becas para 4 mil personas, con una inversión de 135 millones de pesos.

En educación, Julio Menchaca dijo que se destinó el 44 por ciento del presupuesto estatal a este rubro, con una inversión acumulada de 121 mil millones de pesos.

En este Cuarto Informe de Gobierno estuvieron presentes, entre otros invitados, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como el senador Higinio Martínez Miranda.