Caliente.mx se une a la NBA como socio oficial en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Caliente.mx se convierte en socio oficial de la NBA en México

Jueves, 15 de octubre de 2026 22:24 | Deportes | NBA-SOCIO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El basquetbol se ha consolidado como uno de los deportes con mayor crecimiento en México durante los últimos años. Impulsado por una afición cada vez más apasionada, el país se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la NBA fuera de Estados Unidos, albergando partidos oficiales de temporada regular y generando una conexión especial con millones de seguidores.

La historia de México y la NBA

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La historia entre México y la NBA también se ha construido gracias al paso de destacados jugadores nacionales por la competición. Nombres como Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la liga; Eduardo Nájera, referente durante más de una década; Gustavo Ayón, Juan Toscano-Anderson, campeón con los Golden State Warriors y la recientemente la incorporación de Karim López, han inspirado a miles de jóvenes y reforzado el vínculo entre el país y una de las marcas deportivas más influyentes del planeta.

Alianza estratégica entre Caliente.mx y NBA

En ese contexto, el anuncio de Caliente.mx como socio oficial de la NBA en México representa un nuevo capítulo en una alianza que busca seguir acercando el mejor basquetbol del mundo a los aficionados mexicanos.

"Le damos la bienvenida a la NBA. Es un sueño hecho realidad; para nosotros es increíble poder dar este paso. Hoy iniciamos oficialmente este patrocinio. Uno de los beneficios es que podremos utilizar todas las propiedades de la NBA, incluidos sus logotipos. Además, vamos a realizar eventos relacionados con cada uno de los juegos de la liga y, por supuesto, también para el Juego de la NBA en México, donde tendremos espacios especiales. Lo más importante es generar esa convivencia con las leyendas de la NBA y también con jugadores activos", mencionó Fernanda Sainz, CCO de Caliente.mx.

Sainz, quien reveló que las negociaciones para concretar esta alianza se extendieron por cerca de ocho años, destacó que la llegada de una marca de la dimensión global de la NBA representa un paso estratégico para Caliente.mx. Además de fortalecer su vínculo con millones de aficionados al basquetbol, el acuerdo permitirá posicionar a la compañía como una marca con mayor proyección y reconocimiento internacional dentro de la industria deportiva y del entretenimiento.

"La afición de la NBA en México es enorme. A nosotros, como mexicanos, nos encanta el basquetbol y hoy tenemos a un gran jugador representándonos en la NBA, por lo que este es un momento muy importante. Esta alianza nos permite dar un paso más allá de ser una marca local para convertirnos también en una marca internacional".

Como parte de esta histórica alianza, Caliente.mx y la NBA firmaron un acuerdo de tres años de duración, un periodo en el que ambas marcas trabajarán de manera conjunta para acercar aún más el basquetbol profesional a los aficionados mexicanos.