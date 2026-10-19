Ucrania lanza oleada de drones contra Rusia

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Kiev, Ucrania.- Ataques ucranianos provocaron el domingo incendios en una terminal de exportación de petróleo y un depósito en San Petersburgo, después de que Kiev lanzó más de 1,000 drones contra Rusia en una de sus ofensivas más intensas de la guerra.

El episodio se produjo en medio crecientes tensiones entre Kiev y Washington, durante las cuales el presidente estadounidense Donald Trump ha criticado los ataques de Kiev contra la infraestructura petrolera rusa, mientras permanece la incertidumbre sobre el futuro de nuevas sanciones estadounidenses contra Moscú.

Trump arremetió contra el presidente ucraniano Volodímir Zelenskipor lanzar ataques contra la infraestructura energética rusa durante el conflicto, asegurando que Zelenski "no quiere terminar esta guerra" .

En declaraciones a "Meet the Press" de NBC el domingo, Zelenski declaró que levantarle las saciones a Rusia fortalecería el esfuerzo bélico de Putin.

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Mientras, la guerra sigue. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas durante el ataque en San Petersburgo que provocó incendios tanto en la Terminal Petrolera de Petersburgo como en el depósito de petróleo de Ruchi, informó el gobernador local, Alexander Beglov. También fueron atacados un centro logístico perteneciente a la compañía minorista Ozon y un centro de datos del gigante tecnológico VK.