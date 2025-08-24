logo pulso
Venezolanos asisten a jornada de alistamiento

Por AP

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Venezolanos asisten a jornada de alistamiento

Caracas, Ven.- Cientos de venezolanos acudieron el sábado a plazas y cuarteles del país en respuesta al llamado del presidente Nicolás Maduro para alistarse y contribuir en tareas de seguridad, con el fin, de acuerdo con el mandatario, de fortalecer la respuesta ante amenazas externas, al tiempo que crece la tensión con Estados Unidos.

“Llamo a filas a todos los milicianos ya todo el pueblo que quiera alistarse”, dijo Maduro en su convocatoria a la jornada “para decirle al imperialismo basta de estas amenazas”.

La convocatoria del gobierno sudamericano se da en medio de la expectativa por el avance de tres buques de guerra de Estados Unidos hacia el Caribe para combatir el narcotráfico en la región, según ha señalado el gobierno de Donald Trump.

Se desconoce una fecha para su arribo cerca de las costas venezolanas y aunque fuentes estadounidenses han señalado que podría tardar meses, la expectativa en Estados Unidos es que puedan arribar tempranamente, incluso en los próximos días.

A inicios de agosto, Estados Unidos también duplicó a 50 millones de dólares una recompensa por la captura de Maduro , a quien acusó formalmente ante la justicia por cargos de narcoterrorismo. Además, ha anunciado la confiscación de 700 millones de dólares en bienes vinculados al gobierno venezolano, hechos que han incrementado la tensión entre ambas naciones.

El ministro de Defensa venezolano Vladimiro Padrino dijo el sábado en rueda de prensa que alistarse es una acción “eminentemente popular” y “voluntaria”, de “rechazo a las agresiones imperialistas” y recalcó que las diferencias con Estados Unidos no son nuevas.

El gobierno venezolano ha adoptado medidas como la prohibición del sobrevuelo de drones por un mes y ha buscado respaldo de países cercanos, como los que conforman la Alianza Bolivariana de las Américas —la cual condenó el despliegue de buques al Caribe al señalar que constituye una “amenaza a la paz ya la estabilidad de la región”. Ese bloque está integrado por ocho países, entre ellos Cuba y Nicaragua.

