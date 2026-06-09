México reporta 14 mil mexicanos detenidos por ICE y CBP

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que alrededor de 14 mil mexicanos permanecen detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), mientras esperan ser repatriados o la resolución de recursos legales para evitar su deportación.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la cifra se mantiene estable respecto a los reportes que previamente ha dado a conocer el gobierno mexicano.

"Hay aproximadamente 14 mil detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto", señaló.

Respecto a los mexicanos que fallecieron tras haber sido detenidos por autoridades migratorias estadounidenses, Velasco indicó que el gobierno de México continúa insistiendo ante Washington para esclarecer los hechos y castigar posibles responsabilidades.

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Recordó que la Cancillería presentó diversos escritos formales ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar información sobre las investigaciones; sin embargo, hasta el momento no han recibido una actualización oficial sobre el avance de los casos.

"No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo", afirmó.

El funcionario agregó que, de manera paralela, existen diversos procesos judiciales en Estados Unidos relacionados con estos hechos, algunos de ellos en distintas etapas procesales.

Destacó particularmente un caso vinculado con el centro de detención de Adelanto, en California, donde se registró el mayor número de fallecimientos de personas migrantes bajo custodia.

"Naturalmente sus familias están exigiendo que haya justicia y estamos también esperando que los jueces emitan una resolución", comentó.

Velasco aseguró que el gobierno mexicano mantiene el acompañamiento consular y el seguimiento permanente de los casos para garantizar la protección de los derechos de los connacionales en territorio estadounidense.

El gobierno de México rechazó que exista un acuerdo con Estados Unidos para fungir como "tercer país seguro" y aseguró que la recepción de personas migrantes de otras nacionalidades responde únicamente a criterios humanitarios.

El titular de SRE, Roberto Velasco Álvarez, aclaró que no existe un convenio formal para que México reciba deportaciones de terceros países.

Explicó que desde hace varios años las autoridades estadounidenses mantienen políticas de rechazo de algunas nacionalidades en la frontera, situación que obliga a una coordinación con el Instituto Nacional de Migración para brindar atención a estas personas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que México ha recibido personas de distintas nacionalidades por razones estrictamente humanitarias, pero insistió en que ello no implica la existencia de un acuerdo de tercer país seguro con Washington.

"Somos un país humanitario. En caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, no se les rechaza. Llegan a México, se les atiende y se ve si quieren regresar a su país de origen o si se quieren quedar en México bajo qué condiciones pueden quedarse", señaló.

La mandataria reconoció que entre las personas recibidas se encuentran cubanos, haitianos y venezolanos, principalmente a través de la frontera norte. Sin embargo, enfatizó que la política mexicana se basa en la atención humanitaria y no en compromisos formales con Estados Unidos.

"No hay un acuerdo firmado con Estados Unidos de tercer país seguro. Lo que sí existe es una política humanitaria; no vamos a cerrar la puerta a alguien que llega a México", subrayó Sheinbaum.