"Vucic caerá", gritan en Serbia

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Belgrado, Serbia.- Cientos de miles de simpatizantes del movimiento juvenil de protesta de Serbia se reunieron el jueves en el mitin final de campaña, antes de unas tensas elecciones parlamentarias el fin de semana, en un desafío al líder populista Aleksandar Vucic.

Multitudes llegaron a la plaza Slavija, en el centro de Belgrado, desde todas las direcciones y también llenaron varias manzanas de calles alrededor de la zona. Las bulliciosas multitudes, ondeando banderas, corearon "Victoria" en una ola de optimismo antes de la votación del domingo, que llega tras casi dos años de protestas encabezadas por estudiantes contra el férreo control de Vucic en el país balcánico.

El apoyo al movimiento estudiantil ha crecido desde que estallaron las protestas en noviembre de 2024. Su candidatura electoral, la Lista de Estudiantes, aparece empatada en las encuestas con el derechista Partido Progresista Serbio de Vucic, pese al estricto control del gobierno sobre los medios de comunicación y las instituciones del país.

La estudiante de arte dramático Natalija Stepanovic le dijo a la multitud que "quedan tres días más y pasarán. También pasarán el miedo, el chantaje, la injusticia", añadió. "Los tiranos pasarán, como siempre lo hacen, pero el pueblo de este país nunca lo hará y se mantendrá erguido como un monumento a nuestra lucha conjunta".

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Analistas señalan que un resultado ajustado podría volver incierto el desenlace y abrir la puerta a una posible inestabilidad si ambos bandos se declaran vencedores después del cierre de las urnas. Vucic, que controla a la policía, ha dicho que cualquier disturbio tras la votación sería sofocado con rapidez.

Aunque varias formaciones menores también compiten, observadores dicen que el ambiente de referéndum entre Vucic y el movimiento estudiantil podría empujar a la mayoría de los otros grupos por debajo del umbral del 3% necesario para llegar al Parlamento de 250 escaños.

"Hay esperanza por primera vez en, digamos, 30 años", manifestó Marina Popov Taparicki, de Belgrado. "La gente quiere un cambio".

Igor Zecevic, también de Belgrado, añadió que "los estudiantes nos despertaron, despertaron a todo el mundo en este país, y ahora simplemente tenemos que hacer lo nuestro: tenemos que salir, tenemos que votar".