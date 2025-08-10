Zelenski rechaza ceder territorio

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó el sábado la idea de que su país ceda territorio para poner fin a la guerra con Rusia después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que un acuerdo de paz podría incluir “algún intercambio de territorios”.

Dijo que Ucrania “no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho” y que “los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”.

Las declaraciones se produjeron después de que Trump dijo el viernes que se reuniría con Vladímir Putin incluso si el líder ruso no se reuniría con Zelenski. La reunión entre Trump y Putin, prevista para el viernes en Alaska, se considera un posible avance en la guerra que dura ya más de tres años.

Zelenski desestimó la cumbre prevista, advirtiendo que cualquier negociación para poner fin al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial debe incluir a Kiev.

“Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán”, afirmó.

En un comunicado publicado en Telegram, Zelenski afirmó que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, debe ser innegociable e hizo hincapié en que una paz duradera debe incluir la voz de Ucrania en la mesa de negociación.

La reunión entre Trump y Putin podría resultar crucial en una guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino occidental y ha causado decenas de millas de muertes, aunque no hay garantías de que frene los combates, puesto que Moscú y Kiev siguen muy alejadas en sus exigencias para la paz.

“Parece completamente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering, y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de los dos países se celebre en Alaska”, apuntó el asesor de Asuntos Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, el sábado en un comunicado publicado en el canal de noticias del Kremlin.

Siguen ataques

Dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el sábado por el impacto de un avión no tripulado ruso en un minibús en los suburbios de la ciudad ucraniana de Jersón, dijo el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin. Otras dos personas fallecieron después de que un dron ruso alcanzara su auto en la provincia de Zaporiyia.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el sábado que interceptó 16 de los 47 drones rusos lanzados durante la noche, mientras que los otros 31 alcanzaron objetivos en 15 ubicaciones diferentes.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 97 aviones no tripulados ucranianos sobre territorio ruso y el mar Negro durante la noche del sábado, y 21 más el sábado por la mañana.