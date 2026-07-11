Se mantiene diálogo con PRI, PAN y PRD, dice Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que mantiene comunicación constante con las dirigencias nacionales de distintos partidos políticos, luego de la reunión que sostuvo esta semana con Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN.

El encuentro se realizó en la sede nacional panista, donde, según explicó el propio alcalde, hablaron sobre el panorama político rumbo a las elecciones de 2027, proceso en el que estarán en juego 17 gubernaturas. Galindo señaló que Romero le pidió su opinión sobre la situación de San Luis Potosí y la forma en que observa el escenario político local.

De acuerdo con el presidente municipal, durante la conversación también se abordó el trabajo que realiza el Ayuntamiento de la capital y la relación que mantiene con las fuerzas políticas que impulsaron su candidatura en la elección pasada.

Cuestionado sobre un posible acercamiento con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, Galindo respondió que mantiene contacto frecuente con el líder priista y que incluso se reunieron hace un par de semanas. Añadió que también conserva comunicación con Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD.

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El alcalde indicó que tanto el PRI como el PAN desarrollan actualmente procesos internos y calendarios propios de organización rumbo a los próximos comicios. En ese contexto, comentó que en San Luis Potosí participan miles de personas en las distintas etapas de afiliación y organización partidista, y adelantó que Alejandro Moreno podría visitar próximamente la entidad para actividades relacionadas con la estructura priista.