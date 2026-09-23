logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sedena despliega 600 militares en Guanajuato

La Sedena envió 600 elementos para apoyar a la 16/a Zona Militar en patrullajes y operativos en Guanajuato.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 04:31 p.m.
A
Sedena despliega 600 militares en Guanajuato
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 600 elementos en tierra desde distintos puntos de México con destino Guanajuato.

      Acciones de la autoridad

      Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las medidas permanentes para fortalecer la paz en la entidad.

      A su arribo, el personal se incorpora a las labores que desarrolla la 16/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en dicho estado, con la intención de reforzar la seguridad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      ¿Qué actividades operativas realizarán los militares?

      Entre las actividades operativas que van a llevar a cabo se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas actuando con apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.

      Esta dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, destacó que se continúa contribuyendo de forma determinante a la desarticulación de las agrupaciones criminales mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia.

      Remarcó que a través de acciones y operaciones en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales se genera un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sedena despliega 600 militares en Guanajuato
      Sedena despliega 600 militares en Guanajuato

      Sedena despliega 600 militares en Guanajuato

      SLP

      El Universal

      La Sedena envió 600 elementos para apoyar a la 16/a Zona Militar en patrullajes y operativos en Guanajuato.

      Crean alianza para vigilar elecciones 2027
      Crean alianza para vigilar elecciones 2027

      Crean alianza para vigilar elecciones 2027

      SLP

      El Universal

      La Alianza Democrática busca garantizar elecciones libres y legales sin apoyar a partidos o candidatos.

      Anuncios flotantes generan rechazo en Puerto Vallarta
      Anuncios flotantes generan rechazo en Puerto Vallarta

      Anuncios flotantes generan rechazo en Puerto Vallarta

      SLP

      El Universal

      Oceanic Marketing asegura contar con autorizaciones de SEMAR y Capitanía de Puerto.

      Juez federal frena proyecto AMIGO GNL en Guaymas, Sonora
      Juez federal frena proyecto AMIGO GNL en Guaymas, Sonora

      Juez federal frena proyecto AMIGO GNL en Guaymas, Sonora

      SLP

      El Universal

      Más de 100 científicos alertan sobre riesgos ambientales en el Golfo de California.