Crean alianza para vigilar elecciones 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Con la advertencia acerca de los retrocesos de la democracia en México y el compromiso de vigilar la legalidad de las elecciones de 2027, surgió la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional, convocada por 450 ciudadanos.

Alianza Democrática y su compromiso con la vigilancia electoral

En su documento de principios, valores y propósitos, esta agrupación señaló en un comunicado que dará seguimiento al proceso electoral 2026-2027, sin promover el voto por candidatos ni respaldar o combatir a algún partido político.

"La Alianza Democrática no nace para llamar a votar por ningún actor político, no está a favor o en contra de ningún partido: nace para que la ley sea respetada", sostuvo.

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Advirtió que el país enfrenta un deterioro democrático que, a su juicio, abarca desde la desaparición de organismos autónomos hasta el debilitamiento de la división de poderes.

"No somos indiferentes a lo que ha pasado y sigue pasando en México. No ignoramos que la frágil democracia mexicana ha sufrido diversos retrocesos que van, de la supresión de órganos autónomos a la anulación de la separación de poderes", comentó.

Integrantes y objetivos de la Alianza Democrática

A pesar de su diagnóstico, afirmó que mantener elecciones libres, limpias y pacíficas permitirá recuperar y mejorar la democracia. Por ello, estableció como objetivo contribuir a que los comicios sean legales y constituyan la fuente de los poderes públicos en el país.

Dicha Alianza planteó que el cumplimiento de la ley debe exigirse por igual a partidos políticos, candidatos, autoridades electorales y gobiernos, incluido el federal, así como a la ciudadanía y los medios de comunicación.

Señaló que en su constitución participaron personas y organizaciones de distintas corrientes políticas y posiciones ideológicas, con causas y agendas diferentes, que coincidieron en la necesidad de defender las condiciones democráticas con la finalidad de desarrollar su labor.

Este último grupo reivindicó la observación electoral como una herramienta para transparentar los procesos, informar a la población y fomentar la participación ciudadana. Recordó experiencias como la de Alianza Cívica, en cuyo esfuerzo dijo reconocerse.

Además, aclaró que no busca desplazar a las organizaciones que ya hacen esa labor en México, más bien sumar y coordinar esfuerzos.

"La Alianza Democrática se propone realizar una observación profesional, rigurosa y neutral pero no apolítica, todo lo contrario, estamos profundamente comprometidos con la política democrática", concluyó.