Empresarios piden cambios a iniciativa de pagos digitales

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Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, se reunieron con representantes del sector privado para analizar la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sector privado plantea ajustes a la Ley de Economía Digital

Los participantes solicitaron a los legisladores que se plantee una entrada en vigor gradual, eliminar la obligación del uso de medios digitales como única forma de pago en sectores estratégicos, y crear un nuevo esquema de comisiones que beneficie a los micronegocios.

El proyecto del Ejecutivo federal tiene la finalidad de contar con un marco jurídico para promover la adopción e implementación de medios de pagos electrónicos y digitales, para ello se creará el expediente digital ciudadano.

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Diputados destacan beneficios y retos de la iniciativa

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión, destacó que la iniciativa busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales, para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y las autoridades.

"La propuesta reconoce que la transformación digital no constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una oportunidad para ampliar derechos, acercar los servicios a más personas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir las igualdades que todavía existen en el acceso a los medios de pago", explicó.

Por su parte, Rafael Ávila, de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, refirió que existe preocupación por lo propuesto en los artículos 13 y 14, y los transitorios tercero y cuarto, que plantean determinar sectores estratégicos o actividades relevantes donde se obligue al uso de medios digitales como única forma de pago, prohibiendo la recepción de efectivo.

"Advertimos que una restricción total o parcial de efectivo para la recepción de pagos y amortizaciones, en nuestro sector de Sociedad Financiera de objeto múltiple, tendría un impacto desastroso para el sector financiero social y para los millones de mexicanos desatendidos por la banca tradicional, normalmente nosotros no atendemos a gente bancarizada", explicó.

En su participación, Octavio de la Torre de Steffano, presidente Concanaco Servytur México, solicitó una mesa de trabajo con los involucrados en el sistema de pagos digitales para construir un nuevo esquema de comisiones.

"Las comisiones superan el 3.5% promedio conservador, ya están excluyendo el pago digital cuatro de cada 10 micro negocios en el país. España registra una minoría de apenas el 0.31% al 0.34%; Corea del Sur aplica un modelo escalonado en tarifas preferenciales, según el tamaño del comercio. Por eso proponemos formalmente una mesa técnica permanente con el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Asociación de Bancos de México, los adquirientes, los agregadores de pago y el sector empresarial para construir un nuevo esquema de comisiones", dijo.

Georgina Bertolotti, directora de Riesgo y Cumplimiento de Mercado Pago México, señaló que se debe trabajar en una ley secundaria para que se aplique el nuevo marco jurídico, y pidió que la implementación sea gradual.

"Consideramos que la regulación secundaria será determinante en su implementación, para participantes como Mercado Pago habrá implicaciones relacionadas con las terminales de punto de venta, pagos mediante QR, incorporación de nuevos usuarios, el ingreso de recursos a las cuentas, la interoperabilidad y, en general, experiencia de personas usuarias. Por ello consideramos importante que la implementación sea gradual y contemple plazos adecuados, de manera que los distintos participantes puedan realizar adecuaciones operativas y tecnológicas necesarias, tomando en cuenta también las características de cada sector", expuso.

Finalmente, María Isabel Quiroga, representante de la Asociación de Bancos de México, celebró que el Ejecutivo federal proponga la regulación de los pagos digitales, y ofreció su apoyo para construir la propuesta de dictamen.

"Reiteramos nuestra plena disposición para aportar análisis, datos, propuestas constructivas que contribuyan a fortalecer esta iniciativa y, por supuesto, construir un marco regulatorio que favorezca el desarrollo económico, la digitalización y el bienestar de las y los mexicanos", manifestó.