Abaten a cinco sicarios tras un tiroteo en NL

Monterrey, NL.- Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó este domingo un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Los Ramones, ubicado en Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó de los hechos derivados del Operativo Muralla, que permitió la ubicación de los integrantes de la presunta organización criminal que al ser sorprendidos agredieron a los uniformados.

Los policías repelieron la agresión y en el intercambio de fuego cinco presuntos delincuentes perdieron la vida.

Las autoridades informaron también del aseguramiento de una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico, de acuerdo con información preliminar.

En los sucesos una persona que presuntamente se encontraba secuestrada fue rescatada.

El pasado viernes, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, ofreció el recuento mensual de los logros del Operativo Muralla, que tiene por finalidad contener el avance del crimen organizado.

Indicó que durante el mes de noviembre gracias al operativo se logró la detención de 279 personas, se aseguraron 52 vehículos y 13 armas de fuego.

Desde el 5 de febrero, México ha detenido a 9.735 personas, y ha asegurado 7.258 armas de fuego, se reportó.