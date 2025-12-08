logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

Por EFE

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

Chiapa de Corzo, Chiapas.- Al menos dos muertos y 22 heridos fue el saldo que dejó una volcadura de un autobús que trasladaba a un grupo de personas indígenas mayas tzotzil y tzeltal, en la autopista de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, informó Protección Civil del estado.

Los hechos ocurrieron a las 13:00 horas, cuando los jornaleros se dirigían rumbo a Sonora, donde se emplearían en los campos agrícolas, sin embargo, cuando llevaban media hora de camino volcaron.

De acuerdo con los reportes preliminares, la volcadura fue ocasionada por fallas mecánicas en el sistema de frenos, así como por el estallido de una llanta trasera que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, quedando atravesado en la carretera.

Equipos de emergencia de distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los lesionados a centros médicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ocho de las personas heridas fueron internadas en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante el proceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Morena, contra la propiedad privada”
“Morena, contra la propiedad privada”

“Morena, contra la propiedad privada”

SLP

El Universal

Intensifica “Andy” su tarea de afiliación
Intensifica “Andy” su tarea de afiliación

Intensifica “Andy” su tarea de afiliación

SLP

El Universal

Tras ser cuestionado por sus viajes, pisa el acelerador para afiliar a 10 millones a Morena

FGR investiga mortal estallido
FGR investiga mortal estallido

FGR investiga mortal estallido

SLP

El Universal

Inicia carpeta por delincuencia organizada luego de la explosión en Coahuayana, Michoacán

Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos
Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

SLP

EFE