Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos
Chiapa de Corzo, Chiapas.- Al menos dos muertos y 22 heridos fue el saldo que dejó una volcadura de un autobús que trasladaba a un grupo de personas indígenas mayas tzotzil y tzeltal, en la autopista de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, informó Protección Civil del estado.
Los hechos ocurrieron a las 13:00 horas, cuando los jornaleros se dirigían rumbo a Sonora, donde se emplearían en los campos agrícolas, sin embargo, cuando llevaban media hora de camino volcaron.
De acuerdo con los reportes preliminares, la volcadura fue ocasionada por fallas mecánicas en el sistema de frenos, así como por el estallido de una llanta trasera que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, quedando atravesado en la carretera.
Equipos de emergencia de distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los lesionados a centros médicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ocho de las personas heridas fueron internadas en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante el proceso.
no te pierdas estas noticias
Intensifica “Andy” su tarea de afiliación
El Universal
Tras ser cuestionado por sus viajes, pisa el acelerador para afiliar a 10 millones a Morena
FGR investiga mortal estallido
El Universal
Inicia carpeta por delincuencia organizada luego de la explosión en Coahuayana, Michoacán