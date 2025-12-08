Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

Chiapa de Corzo, Chiapas.- Al menos dos muertos y 22 heridos fue el saldo que dejó una volcadura de un autobús que trasladaba a un grupo de personas indígenas mayas tzotzil y tzeltal, en la autopista de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, informó Protección Civil del estado.

Los hechos ocurrieron a las 13:00 horas, cuando los jornaleros se dirigían rumbo a Sonora, donde se emplearían en los campos agrícolas, sin embargo, cuando llevaban media hora de camino volcaron.

De acuerdo con los reportes preliminares, la volcadura fue ocasionada por fallas mecánicas en el sistema de frenos, así como por el estallido de una llanta trasera que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, quedando atravesado en la carretera.

Equipos de emergencia de distintas corporaciones, entre ellas Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención inmediata y trasladar a los lesionados a centros médicos.

Ocho de las personas heridas fueron internadas en el Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas, y las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y facilitar su acompañamiento durante el proceso.