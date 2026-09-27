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Alcalde detenido deja más de 100 mdp sin aclarar ante la ASF

La ASF halló un faltante en comprobación de obras y contratos por 100 mdp en Juchitán

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde detenido deja más de 100 mdp sin aclarar ante la ASF
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      Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló un faltante en la comprobación de obras y contratos irregulares por más de 100 millones de pesos de fondos federales que recibió el gobierno del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, detenido hace unos días por extorsión y delitos contra la seguridad.

      En una revisión a las cuentas de 2022 a 2024, primer periodo de Sánchez Altamirano al frente del gobierno de Juchitán, la ASF halló que no se presentó ninguna evidencia documental que acreditara bienes y servicios conforme a contratos de adquisiciones, además de que no se proporcionaron los registros contables y presupuestales ni la documentación comprobatoria y justificativa de expedientes de obra pública.

      En la Cuenta Pública de 2022, la ASF encontró 48.9 millones por aclarar; en 2023, los auditores hallaron irregularidades por 14 millones de pesos, en tanto que en 2024 el monto por aclarar fue de 41 millones de pesos

      En las auditorías hechas, la Auditoría Superior encontró que la administración municipal de Miguel Sánchez Altamirano no realizó una gestión eficiente de los recursos federales entregados.

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      En la Cuenta Pública 2022, la ASF señaló que, al hacer una evaluación de la gestión financiera de los recursos transferidos al municipio de Juchitán mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios por 85 millones de pesos, se encontró que en más de la mitad de ese presupuesto, 48.9 millones de pesos, el gobierno de Sánchez Altamirano no presentó las bases de nómina, las plantillas de personal autorizadas ni los comprobantes fiscales del personal pagado con recursos de ese fondo federal.

      Al año siguiente, en 2023, al analizar los 16.1 millones de pesos de fondos federales, la ASF encontró que en 90% de ese monto se presentaron diversas irregularidades. Entre éstas, encontraron falta de presentación de la propuesta económica del proveedor ganador o la constancia de inscripción al padrón de proveedores y la opinión de cumplimiento positiva.

      En 2024, cuando Juchitán recibió 41.5 millones de pesos de la Federación, el gobierno municipal no presentó evidencia de que se hayan destinado en obras y servicios, ni tampoco se presentaron comprobantes de su destino.

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