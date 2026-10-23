Maru Campos culpó a exfiscal en caso de la CIA, confirma Godoy

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Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que acordó con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ir penalmente contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, por el caso del operativo antidroga en el que participaron agentes de los Estados Unidos.

Acuerdo entre Fiscalía y gobernadora para procesar a exfiscal

En una declaración antes de poner en marcha los módulos de Atención Ciudadana de la FGR, en Hidalgo, Godoy Ramos afirmó que, en días pasados, se reunió con la panista en su oficina, a petición de ella, donde acordaron procesar al exfiscal por traición a la patria y delitos del fuero común.

Detalles de la reunión y acusaciones contra Jáuregui

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La fiscal aseguró que durante el encuentro, Campos Galván también acusó a Jáuregui Moreno del operativo y que era un funcionario corrupto, dueño de casinos y que tenía prestanombres.

En un comunicado, la FGR detalló que en la reunión, Campos supo de la imputación contra el fiscal por traición a la patria, y que Campos facilitaría información sobre casinos y supuestos prestanombres de Jáuregui.

En la reunión, según el comunicado de FGR, también estuvo David Boonne de la Garza, titular del FECOR de la FGR.