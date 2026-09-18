T-MEC: "Vamos avanzando", dice Sheinbaum tras llamada con Trump

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el pasado miércoles habló por teléfono con el mandatario estadounidense Donald Trump, con quien conversó del acuerdo comercial.

En su conferencia mañanera de este viernes 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "vamos avanzando en los temas comerciales".

Indicó que no se informó de esta llamada que ya estaba programada: "No podemos dar todavía una solución o una información, un anuncio ya formal".

"Lo que sí puedo decirles es que va avanzado bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos", expresó.

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"Fue muy buena la llamada, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer", dijo Sheinbaum.

Comentó que en la conversación estuvo presente el canciller Roberto Velasco, así como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.