Sheinbaum confirma megadecomiso de "huachicol" en Guanajuato

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Tras darse a conocer el hallazgo de 59 millones de litros de hidrocarburos en Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "la investigación no ha terminado".

En su conferencia mañanera de este viernes 18 de septiembre en la XII región militar de Irapuato, Sheinbaum Pardo destacó este aseguramiento de combustible "muy importante" que refleja que hay trabajo coordinado de la Fiscalía General de la República (FGR), de Pemex y del gobierno del Estado.

"La investigación no ha terminado. La Fiscalía General de la República tiene ya muchos avances; de dónde viene este combustible y a dónde iba este combustible, porque no solo se trata de asegurar, sino de detener a cualquier grupo delictivo que estuviera vinculado con este esta compra y distribución ilegal de combustible", dijo la Mandataria federal.

Sheinbaum destacó que hay coordinación en todos los temas con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, aunque es del Partido Acción Nacional (PAN).

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"En seguridad es de reconocerse el trabajo coordinado que hemos tenido", dijo al referir que hay una reducción de 73% en los homicidios dolosos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburos presuntamente obtenidos de manera ilegal, en tres municipios del estado de Guanajuato.

Reportó que tras la detención en julio pasado de una persona en el momento en que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, que no acreditó su legal procedencia, realizó diversos actos de investigación.

Derivado de las diligencias practicadas, señaló en un comunicado, personal de la FGR, con apoyo del Ejército, Guardia Nacional y de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, ejecutó órdenes de cateo en una gasolinera ubicada en el municipio de San Luis de la Paz; un inmueble de despacho de Gas L.P., del mismo propietario, pero en la localidad de Dolores Hidalgo.

Así como en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Según la Fiscalía General de la República, en este último inmueble, se aseguró una caja con documentación contable, 07 unidades de transporte y 10 contenedores cilíndricos (diques de gran capacidad de almacenamiento).

¿Qué tipo de combustibles hallaron en megadecomiso en Guanajuato?

Detalló que el total de hidrocarburo está distribuido en 33 millones 504 mil 067.406 litros de gasolina Regular, siete millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium y 18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel.

Durante las diligencias, también fueron asegurados vehículos, documentación contable y facturas, indicó la FGR.

La FGR afirmó que continúa las investigaciones tendientes a acreditar la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como los diversos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en caso de que no se acredite la propiedad y trazabilidad de la totalidad del hidrocarburo localizado.