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Motociclista muere tras derrapar y chocar contra un árbol

El accidente ocurrió en la calle Juárez, en la comunidad de Milpillas

Por Pulso Online

Septiembre 18, 2026 08:11 a.m.
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Motociclista muere tras derrapar y chocar contra un árbol
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      Un hombre perdió la vida después de derrapar en su motocicleta y golpearse contra un árbol en la comunidad de Milpillas, al norte de la ciudad de San Luis Potosí.

      El accidente ocurrió antes de las 19:00 horas, cuando la víctima circulaba por la calle Juárez con dirección a la carretera a Peñasco.

      De acuerdo con la información disponible, el motociclista perdió el control de la unidad, derrapó hacia su derecha, salió de la superficie de rodamiento y terminó impactándose contra un árbol.

      Familiares acudieron al sitio, pero el hombre ya no reaccionaba. Posteriormente, paramédicos confirmaron que había perdido la vida.

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      Las autoridades acordonaron el área, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaron las diligencias y realizaron el levantamiento del cuerpo.

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