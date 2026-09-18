Motociclista muere tras derrapar y chocar contra un árbol

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Un hombre perdió la vida después de derrapar en su motocicleta y golpearse contra un árbol en la comunidad de Milpillas, al norte de la ciudad de San Luis Potosí.

El accidente ocurrió antes de las 19:00 horas, cuando la víctima circulaba por la calle Juárez con dirección a la carretera a Peñasco.

De acuerdo con la información disponible, el motociclista perdió el control de la unidad, derrapó hacia su derecha, salió de la superficie de rodamiento y terminó impactándose contra un árbol.

Familiares acudieron al sitio, pero el hombre ya no reaccionaba. Posteriormente, paramédicos confirmaron que había perdido la vida.

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Las autoridades acordonaron el área, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaron las diligencias y realizaron el levantamiento del cuerpo.