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Pretende INA sustituir importaciones

Por El Universal

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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Pretende INA sustituir importaciones
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de la preparación para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se tiene previsto que Estados Unidos exija un mayor contenido de piezas provenientes de Norteamérica en la fabricación de vehículos, la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cadena de Valor para la Industria en México (CAPIM) están identificando en qué áreas se pueden sustituir insumos, materiales o procesos que actualmente provienen de otros países.

      De acuerdo con la INA, el año pasado, México importó 68 mil 69 millones de dólares en autopartes, de los cuales, 49.4% se trajo de Estados Unidos; 18% de China; 7.5% de Japón; 6.5% de Corea; y 6%, de Alemania.

      Gabriel Padilla, director nacional de la INA, comentó que no se trata de sustituir todos los 68 mil millones de dólares en importaciones, sino de "identificar qué estamos importando, por qué lo importamos, si existe capacidad regional para producirlo, si se podría desarrollar en México, si hay volumen suficiente y si la logística es competitiva para hacer el traslado de materiales, insumos y producto terminado".

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